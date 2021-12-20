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Президент подписал поправки в Налоговый кодекс
20 Декабря 2021 17:41
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон РРК «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
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Текст Закона публикуется в печати.
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