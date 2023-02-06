Президент подписал поправки в Налоговый кодекс РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Текст Закона публикуется в печати.