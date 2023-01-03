Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

Президент подписал поправки по противодействию коррупции и обеспечению безопасности лиц, подлежащих госзащите

3 Января 2023, 11:12
Президент подписал поправки по противодействию коррупции и обеспечению безопасности лиц, подлежащих госзащите

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции и обеспечения безопасности лиц, подлежащих государственной защите». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Текст Закона публикуется в печати.

Как сообщалось, депутаты Сената приняли во втором чтении Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции и обеспечения безопасности лиц, подлежащих государственной защите».

Как отметил сенатор Андрей Лукин, представляя документ на пленарном заседании палаты, законопроект разработан в целях дальнейшего совершенствования законодательства о противодействии коррупции и формирования эффективной системы противодействия коррупции путем введения новых инструментов превенции коррупции на основе передовых международных стандартов.

«Основными задачами законопроекта являются минимизация коррупционных проявлений посредством превентивных мер контроля необоснованного обогащения лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций и приравненных к ним, а также обеспечение надлежащей защиты лиц, сообщающих о фактах коррупции, в том числе путем гарантий от ущемления их трудовых прав и конфиденциальности представленной информации», - пояснил Андрей Лукин.

Отмечено, что принятие законопроекта позволит обеспечить:

- выявление теневых доходов лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций и приравненных к ним;

- траспарентность антикоррупционной политики государства;

- снижение коррупции как негативного фактора для социально-экономического развития государства;

- повышение активности гражданского общества в противодействии коррупции;

- формирование антикоррупционной культуры;

- создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупции.


Новости по теме
Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным
Глава государства подписал поправки по усилению ответственности за экоправонарушения и проявления вандализма
Президент РК подписал поправки в законодательство по вопросам сохранения казахских пород собак
Теги:
Читайте также
Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным
Глава государства подписал поправки по усилению ответственности за экоправонарушения и проявления вандализма
Президент РК подписал поправки в законодательство по вопросам сохранения казахских пород собак
Касым-Жомарт Токаев подписал закон о растительном мире
Некоторые функции и полномочия Минэкологии РК передали Мининдустрии
Канцелярия Премьер-Министра РК преобразована в Аппарат Правительства
Президент подписал указ по вопросам деятельности Конституционного Суда РК
Глава государства подписал закон о развитии агломераций
Новости партнеров
Популярное
1 Изменилось движение двух пригородных маршрутов Астаны
2 Автодороги республиканского значения закрыты в семи регионах РК
3 Землетрясение зафиксировано в 327 км от Алматы
4 Аким Петропавловска обратился к жителям города из-за непогоды
5 Два участка дорог закрыты в Павлодарской области

Лента новостей