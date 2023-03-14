Президент подписал изменения в законодательстве по вопросам органов военной полиции
14 Марта 2023, 18:44
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам органов военной полиции и организации обороны». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Текст Закона публикуется в печати.
Ранее сообщалось, что Президент подписал Закон об органах военной полиции.
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