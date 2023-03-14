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Президент подписал изменения в законодательстве по вопросам органов военной полиции

14 Марта 2023, 18:44
Президент подписал изменения в законодательстве по вопросам органов военной полиции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам органов военной полиции и организации обороны». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Текст Закона публикуется в печати.

Ранее сообщалось, что Президент подписал Закон об органах военной полиции.


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