21:57
30 Июня 2022 21:05
Президент подписал изменения в закон по вопросам электроэнергетики
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности, недропользования, местного государственного управления, государственной границы, жилищно-коммунального хозяйства и науки», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Текст Закона публикуется в печати.
Читайте также
Лента новостей
21:49
21:40
21:35
21:29
21:20
21:13
21:05
21:03
20:54
20:45
20:38
20:29
20:18
20:07
20:00
19:52
19:41
19:39
19:29