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    16:58, 24 Июнь 2021 | GMT +6

    Президент подписал изменения и дополнения в Налоговый кодекс РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)». Об этом передает МИА «Казиформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Текст Закона публикуется в печати.


    Теги:
    Президент Президент Казахстана Закон и право Налоги
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