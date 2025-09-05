РУ
    12:15, 05 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Президент подчеркнул активное сотрудничество с Китаем в нефтегазовой отрасли

    В последние годы государство уделяет пристальное внимание выстраиванию системной работы по привлечению зарубежных инвестиций в различные сектора экономики. Об этом заявил Президент на торжественной церемонии в Акорде в честь Дня работников нефтегазовой отрасли, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Токаев
    Фото: Акорда

    – В этом плане хочу отметить свой недавний визит в Китай, который стал очень плодотворным и придал новый мощный импульс стратегическому партнерству между нашими странами. Повестка двусторонних переговоров была весьма обширной и затрагивала национальные интересы Казахстана, прежде всего, в экономической сфере. В переговорах с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином особое внимание было уделено всестороннему сотрудничеству в духе вечной дружбы и стратегического партнерства. По итогам очередного заседания казахско-китайского Делового совета подписано свыше 70 коммерческих документов на сумму 15 миллиардов долларов. С китайскими партнерами в нефтегазовой сфере у нас уже реализуется много проектов, запланированы новые проекты стратегического характера, – сказал Глава государства. 

    Среди проектов Касым-Жомарт Токаев особо отметил соглашение о строительстве газохимического комплекса по производству карбамида в Актюбинской области с компанией CNPC на сумму более одного миллиарда долларов. Важной является достигнутая договоренность с Банком развития Китая о финансировании строительства магистральных трубопроводов для транспортировки этана и пропана в Атырауской области на сумму около 530 миллионов долларов.

    - Мы традиционно уделяем особое внимание углублению сотрудничества со всеми международными инвесторами. Многолетнее партнерство в нефтегазовом секторе с американскими, российскими, европейскими, китайскими корпорациями – тому яркое свидетельство, - сказал Президент.

    Ранее сообщалось, что Глава государства поздравил работников нефтегазовой отрасли в Акорде и подчеркнул особую роль нефтегазового комплекса в национальной экономике.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
