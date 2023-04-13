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Президент подарил Елене Рыбакиной часы с гравировкой и платок

Автор:  
Арайлым Мұрат
13 Апреля 2023, 14:42
Президент подарил Елене Рыбакиной часы с гравировкой и платок Фото: ktf.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На пресс-конференции, посвящённой матчу Кубка Билли Джин Кинг, седьмая ракетка мира Елена Рыбакина рассказала о встрече с Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Встреча прошла хорошо. Конечно же, я нервничала с утра. Мы были с Булатом Джамитовичем (Утемуратовым – авт.). В целом все прошло спокойно. Я поделилась своими планами, поговорили о предстоящих матчах. Глава государства поздравил меня с прошедшими результатами», - сказала Елена Рыбакина.

Казахстанская теннисистка также рассказала о том, что Президент подарил ей часы с гравировкой и платок.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял теннисистку Елену Рыбакину. Президент Казахстана поздравил победительницу Уимблдона Елену Рыбакину с блестящими выступлениями на Australian Open, в Индиан-Уэллсе и Майами, поблагодарив ее за мастерство и несгибаемую волю к победе.

Седьмая ракетка мира Елена Рыбакина прилетела в Казахстан на матч Кубка Билли Джин Кинг со сборной Польши, который пройдет в столице 14-15 апреля. За сборную Казахстана, кроме Рыбакиной, также заявлены Юлия Путинцева, Анна Данилина, Гозаль Айнитдинова, Жанель Рустемова и Аружан Сагандыкова.


Президент Казахстана   Спорт   Теннис   Рыбакина Елена  
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