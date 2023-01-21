Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

Президент побывал в квартире жительницы Рудного, чтобы удостовериться в восстановлении теплоснабжения

21 Января 2023, 16:25
Президент побывал в квартире жительницы Рудного, чтобы удостовериться в восстановлении теплоснабжения

РУДНЫЙ. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев по приглашению одной из жительниц Рудного побывал у нее в квартире, чтобы удостовериться в восстановлении теплоснабжения в жилых домах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Горожанка Олеся Геря поблагодарила всех сотрудников за оперативную работу по подаче отопления.

Ранее сообщалось о том, что Глава государства прибыл с рабочей поездкой в Костанайскую область. Касым-Жомарт Токаев в первую очередь ознакомился с последствиями порыва теплотрассы в Рудном и заслушал доклад руководства региона о проведении восстановительных работ. Во время встречи с жителями Рудного, пострадавшими в результате порыва теплотрассы, Президент заявил о недопустимости подобных трудностей в жизни граждан. Глава государства поручил руководству Костанайской области и города оперативно нормализовать ситуацию

Фото: t.me/aqorda_resmi

Новости по теме
Глава государства посетил птицефабрику «Жас-Канат 2006» в Рудном
Президент поручил оперативно нормализовать ситуацию в Рудном
Касым-Жомарт Токаев ознакомился с последствиями порыва теплотрассы в Рудном
Теги:
Читайте также
Глава государства посетил птицефабрику «Жас-Канат 2006» в Рудном
Президент поручил оперативно нормализовать ситуацию в Рудном
Касым-Жомарт Токаев ознакомился с последствиями порыва теплотрассы в Рудном
Глава государства прибыл с рабочей поездкой в Костанайскую область
Часть домов отключили от отопления в Экибастузе
Легализация иностранных автомобилей: что нужно знать
Квартиры получили инвалиды, многодетные и неполные семьи в Костанае
Упавшего в колодец мужчину спасли сотрудники столичного ДЧС
Новости партнеров
Популярное
1 11 лошадей из украденных 31 вернули жителю Семея
2 Сразу 12 протоколов составили на нарушителя ПДД в Таразе
3 «Казахский Ломаченко» победил досрочно и выиграл медаль ЧА-2023 до 22 лет
4 Рынок «Аксай» сгорел в Таразе: возбуждено уголовное дело
5 Партия Respublica не сможет участвовать в выборах в маслихаты

Лента новостей