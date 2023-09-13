Президент поблагодарил казахстанцев, внесших вклад в сохранение тазы и тобет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Астане состоялась церемония награждения благодарственными письмами от имени Президента Касым-Жомарта Токаева граждан, внесших вклад в возрождение, сохранение и международное признание тазы и тобет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня мне выпала честь от имени Главы государства и Управляющего делами Президента поздравить вас с серьезным достижением в выполнении поручения по возрождению, сохранению и международному признанию тазы и тобет. И в частности — с принятием Союза кинологов Казахстана полноправным членом Международной кинологической федерации (FCI). К этому событию наши кинологи шли очень долго. И я поздравляю вас с первой и важной победой на пути международного признания тазы и тобет как исконно казахских пород собак», - сказал во время церемонии заместитель Управляющего делами Президента РК Сергей Хорошун.

Он отметил, что Казахстан получил абсолютное большинство голосов - 72 из 77 государств-участников Генеральной ассамблеи Международной кинологической федерации выступили за одобрение заявки Казахстана. И это говорит об авторитете страны и проделанной работе.

Благодарственными письмами от имени Главы государства награждены 18 человек. Среди них руководство Союза кинологов Казахстана, представители министерств экологии и природных ресурсов, иностранных дел.

По словам Сергея Хорошуна, работа в Казахстане по тазы и тобет ведется в двух направлениях. Первое — их мировое признание как исконно казахских пород, второе – налаживание системной работы внутри страны.

Управление делами Президента РК взяло под свой патронат эти две задачи чуть больше года назад. Так, была обновлена законодательная база. Был определен уполномоченный орган — Министерство экологии и природных ресурсов РК. На базе предприятия «Охотзоопром» создан Национальный центр тазы и тобет.

«Здесь еще предстоит большая кропотливая работа, в том числе по части научных исследований, стандартов, обучению специалистов, работы с кинологическими организациями. Я желаю вам всем успехов в этой важной миссии. Чтобы мы смогли сохранить и приумножить одну из семи сокровищ нашего народа», - заключил спикер.

Напомним, в конце августа в Женеве Союз кинологов Казахстана был принят полноправным членом Международной кинологической федерации (FCI). Тогда же в рамках престижного «World Dog Show-2023» порода тазы стала победителем чемпионата мира в Швейцарии. Двум собакам из Казахстана в группе непризнанных пород присуждены наивысшие титулы.