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Президент поблагодарил казахстанцев, работавших в новогоднюю ночь

1 Января 2023, 10:31
Президент поблагодарил казахстанцев, работавших в новогоднюю ночь

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность казахстанцам, работавшим в новогоднюю ночь, передает МИА «Казинформ».

«Выражаю благодарность всем нашим медицинским работникам, спасателям, пожарным, полицейским, военнослужащим, сотрудникам коммунальных и других служб, которые работали в новогоднюю ночь, обеспечивали безопасность граждан, заботились об их здоровье, а также поддерживали бесперебойную работу важных объектов. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, успехов и благополучия», - написал Глава государства на странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь по всей стране работали свыше 24 тысяч полицейских.
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