Президент поблагодарил инспектора из Алматинской области за активную борьбу с браконьерами

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев передал руководителю отдела Алматинской областной инспекции по животному и растительному миру Леониду Сидоренко благодарственное письмо от Главы государства, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» .

«По поручению Президента страны сегодня в ходе рабочей поездки в Алматинскую область вручил благодарственное письмо от имени К. Токаева руководителю отдела областной инспекции по животному и растительному миру Леониду Сидоренко», - написал М. Мирзагалиев на своей странице в Twitter в пятницу.

«Глава государства отметил принципиальность инспектора, его особый вклад в дело сохранения природных богатств республики. Леонид Павлович почти 30 лет усердно работает в инспекции, ведет бескомпромиссную борьбу с браконьерством, участвует в раскрытии уголовных дел», - отметил министр.

Глава Минэкологии также выразил благодарность инспектору «за самоотверженный труд, благодаря которому казахстанцы имеют возможность наслаждаться природным богатством страны».



