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    11:24, 24 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Президент поблагодарил Амандыка Баталова за многолетнюю работу

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность Амандыку Баталову за его многолетнюю плодотворную работу в должности акима Алматинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Президента РК Берика Уали.

    «Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность Амандыку Баталову за его многолетнюю плодотворную работу в должности акима Алматинской области, большой вклад в развитие региона и повышение его социально-экономического потенциала», - написал в Facebook Берик Уали.

    Ранее сообщалось о том, что Амандык Баталов освобожден от должности акима Алматинской области. На этом посту его сменил Канат Бозумбаев.

    Теги:
    Президент Президент Казахстана Главная Алматинская область
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