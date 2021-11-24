Президент поблагодарил Амандыка Баталова за многолетнюю работу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность Амандыку Баталову за его многолетнюю плодотворную работу в должности акима Алматинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Президента РК Берика Уали.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность Амандыку Баталову за его многолетнюю плодотворную работу в должности акима Алматинской области, большой вклад в развитие региона и повышение его социально-экономического потенциала», - написал в Facebook Берик Уали.

Ранее сообщалось о том, что Амандык Баталов освобожден от должности акима Алматинской области. На этом посту его сменил Канат Бозумбаев.