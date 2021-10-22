Президент озвучил стратегию развития модели общественного согласия и общенационального единства в Казахстане – Максим Споткай

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель руководителя аппарата Сената Парламента РК Максим Споткай поделился на своей странице в Facebook о том, что Касым-Жомарт Токаев впервые провел заседание Совета АНК. Президент в качестве нового Председателя обозначил свое видение дальнейшего развития Ассамблеи, передает МИА «Казинформ».

«С момента создания АНК Казахстан, как и весь мир, значительно изменился. Кардинально поменялась этническая, языковая и социальная структура нашего общества. А значит, все общественные институты нашей страны должны трансформироваться с учетом этих изменений. В том числе АНК», - написал М. Споткай.

Ассамблея – это не министерство по организации концертов и торжественных мероприятий с участием людей в этнических костюмах. Задачи АНК гораздо шире и масштабнее.

«Касым-Жомарт Токаев сегодня озвучил собственную стратегию дальнейшего развития модели общественного согласия и общенационального единства в Казахстане. Эта четкая и понятная программа, состоящая из 8 блоков, ляжет в основу всей государственной политики в сфере межэтнических отношений.

По мнению Президента, первое, на чем нужно сосредоточить свое внимание структурам Ассамблеи – социально-экономическая интеграция этносов в казахстанское общество. Не секрет, что в ряде регионов страны есть этнические анклавы, где сформировавшиеся культурные и языковые барьеры могут приводить к межэтническим конфликтам.

Второе направление работы связано с повышением эффективности местных исполнительных органов, которые должны держать руку на пульсе происходящих процессов, анализировать их и своевременно предлагать пути решения возникающих проблем.

Третий блок, обозначенный Президентом – профилактика социальных и иных конфликтов. По словам Главы государства, все факты этнического высокомерия и дискриминации будут жестко пресекаться», - сообщил М. Споткай.

Дальнейшее развитие самого института Ассамблеи также обозначено одним из приоритетов. Президент остановился на работе молодежного движения «Жаңғыру жолы».

«Думаю, что уже в ближайшее время будут разработаны новые подходы по работе с молодежью, а также обновлен состав движения, в том числе руководства республиканского штаба», - говорится в сообщении.

О социально значимых проектах АНК и информационной работе Максим Споткай написал:

«Еще два важных направления работы связаны с дальнейшей реализацией социально-значимых проектов АНК и усилением информационной работы.

В основе новой культурной волны, которую мы все сейчас наблюдаем в Казахстане, лежит культурное многообразие нашей страны. Поэтому дальнейшая поддержка межкультурного диалога и общегражданского патриотизма становится еще одним важным направлением работы АНК.

Восьмой блок работы связан с научной обоснованностью деятельности Ассамблеи. Межэтника не самая простая тема. Поэтому все принимаемые в этой сфере решения должны приниматься взвешенно, на основе тщательного анализа и проработки».

Таким образом, выполнение всех этих задач позволит трансформировать Ассамблею в общегражданскую платформу позитивных изменений в стране. Думаю, что каждый член АНК мог бы внести свою лепту в эту работу, заключил М.Споткай.