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Президент ознакомился с работой общественного транспорта Алматы

Редактор:  
Зифа Хабирова
1 Июня 2023, 16:33
Президент ознакомился с работой общественного транспорта Алматы Фото: t.me/aqorda_resmi

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства ознакомился с работой системы электронного билетирования ONAY и центра диспетчерского управления общественным транспортом города ТОО «Транспортный холдинг города Алматы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарту Токаеву сообщили, что в результате внедрения системы электронной оплаты за проезд и автоматизации всего процесса сведен к минимуму теневой оборот сферы пассажирских перевозок и в несколько раз повышена доходность предприятий транспорта.
Годовые обороты данной отрасли за период 2016-2022 годов увеличились более, чем в 2,7 раз, с 10 млрд тенге до 26,8 млрд тенге. За эти годы обновился количественный и качественный подвижной состав. Кроме того, регулярность выполнения маршрутов увеличена до 95%.

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Президент отметил, что развитая система общественного транспорта является неотъемлемым атрибутом высокого качества городской среды. Он указал на важность дальнейшего реформирования данной отрасли и необходимость постоянного совершенствования качества и комфорта пассажирских перевозок.
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По словам руководства компании, за счет аналитики миграции людей Алматы и его пригородных территорий, формируется эффективный транспортный каркас, данные которых учитываются при оптимизации маршрутной сети.
Свой опыт в сфере управления общественным транспортом ТОО «Транспортный холдинг города Алматы» активно применяет и других направлениях.
В частности:
- Компанией полностью оцифрованы социальные категории граждан, которые имеют право льготного проезда по 15 категориям, в том числе маршруты их передвижений.
- В настоящее время на базе этих данных разрабатываются проекты по обеспечению целевого использования адресной социальной помощи.
photoЦентр диспетчерского управления компании обеспечивает мониторинг машин инватакси и коммунальной спецтехники.




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