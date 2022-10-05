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Президент ознакомился с деятельностью заводов по выпуску автошин и бытовой техники в Сарани

Редактор:  
Ринат Дусумов
5 Октября 2022, 14:43
Президент ознакомился с деятельностью заводов по выпуску автошин и бытовой техники в Сарани

САРАНЬ. КАЗИНФОРМ - В ходе рабочего визита в Карагандинскую область Президент ознакомился с деятельностью заводов KamaTyresKZ по выпуску автомобильных шин и Silk Road Electronics по производству бытовой техники. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

До конца года планируется ввод в эксплуатацию шинного завода KamaTyresKZ. На данный момент предприятие занимается выпуском шин для легковых автомобилей и легких грузовиков. Планируется, что на втором этапе проекта начнется производство резинотехнических изделий, таких как транспортеры, конвейерные ленты и т.д., а на третьем этапе – шин для сельскохозяйственной техники. Проектная мощность завода составляет 3,5 миллиона шин в год.

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В настоящее время завод совместно с партнерами осуществляет подготовку необходимых специалистов. В Саранском гуманитарно-техническом колледже 68 человек проходят обучение по специальностям «резинотехнические изделия» и «производство шин».

Завод Silk Road Electronics, строительство которого должно завершиться через два года, будет выпускать бытовую технику – телевизоры, электрические водонагреватели, пылесосы, кухонные плиты и вентиляторы.

По завершении осмотра Глава государства провел беседу с сотрудниками предприятия.

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Фото:t.me/bort_01


Президент Казахстана   Карагандинская область   Промышленность  
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