Президент ознакомился с цифровым проектом по легализации автотранспортных средств

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В целях снижения скоплений граждан в СЦОНах разработан специальный онлайн-сервис для приема заявок. Все проверки по транспортному средству осуществляются в автоматическом режиме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Президента ознакомили с цифровым проектом «Легализация автотранспортных средств, онлайн-передача материалов страховым компаниям с места ДТП».

В реализацию поручений Главы государства проводится легализация иностранных автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года. В целях снижения скоплений граждан в СЦОНах разработан специальный онлайн-сервис для приема заявок. Все проверки по транспортному средству осуществляются в автоматическом режиме.

Также МВД совместно с Комитет по правовой статистике и специальным учетам и «Государственным кредитным бюро» реализована онлайн передача материалов о ДТП страховым компаниям для осуществления ими страховых выплат.