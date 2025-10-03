Президент отметил труд педагога, посвятившей жизнь детям

— Для меня эта награда — не только личная честь, но и признание труда всех учителей, кто каждый день вкладывает душу в воспитание будущего поколения. Я верю, что главное в профессии — это любовь к детям и стремление постоянно развиваться, — поделилась Шырын Жумагалиева.

Фото: из личного архива Шырын Жумагалиевой

Свою педагогическую деятельность Шырын Жумагалиева начала в 1984 году в средней школе имени Шокана Уалиханова в Кербулакском районе. А с 2007 года работает учителем географии в средней школе № 7 имени К. Ушинского в городе Талдыкорган.

За годы работы педагог проявила себя как высококвалифицированный специалист, обладающий глубокими знаниями, терпением и вниманием к каждому ученику.

Благодаря ее труду учащиеся достигают высоких результатов на городских, областных, республиканских и международных олимпиадах и конкурсах, включая республиканскую олимпиаду «Байтақ ел», международную олимпиаду имени Аль-Фараби и другие научные соревнования.

Фото: Акорда

Кроме того, Шырын Жумагалиева активно делится своим опытом и на международных конференциях, а также в онлайн-пространстве — на платформах YouTube и Telegram.

Ее подход к обучению строится на практико-ориентированных заданиях и формировании функциональной грамотности у школьников.

Ранее сообщалось, что Президент Казахстана вручил государственные награды педагогам.