РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:09, 02 Октябрь 2025 | GMT +5

    Президент отметил труд педагога, посвятившей жизнь детям

    В преддверии дня учителя, Шырын Жумагалиева, педагог с многолетним стажем, была удостоена высокой награды из рук Президента Республики Казахстан — медали «Ерен еңбегі үшін». Это признание стало итогом ее более чем 40-летнего самоотверженного труда в сфере образования, передает корреспондент агентства Kazinform.

    а
    Фото: из личного архива Шырын Жумагалиевой

    — Для меня эта награда — не только личная честь, но и признание труда всех учителей, кто каждый день вкладывает душу в воспитание будущего поколения. Я верю, что главное в профессии — это любовь к детям и стремление постоянно развиваться, — поделилась Шырын Жумагалиева.

    а
    Фото: из личного архива Шырын Жумагалиевой

    Свою педагогическую деятельность Шырын Жумагалиева начала в 1984 году в средней школе имени Шокана Уалиханова в Кербулакском районе. А с 2007 года работает учителем географии в средней школе № 7 имени К. Ушинского в городе Талдыкорган.

    За годы работы педагог проявила себя как высококвалифицированный специалист, обладающий глубокими знаниями, терпением и вниманием к каждому ученику.

    Благодаря ее труду учащиеся достигают высоких результатов на городских, областных, республиканских и международных олимпиадах и конкурсах, включая республиканскую олимпиаду «Байтақ ел», международную олимпиаду имени Аль-Фараби и другие научные соревнования.

    а
    Фото: Акорда

    Кроме того, Шырын Жумагалиева активно делится своим опытом и на международных конференциях, а также в онлайн-пространстве — на платформах YouTube и Telegram.

    Ее подход к обучению строится на практико-ориентированных заданиях и формировании функциональной грамотности у школьников.

    Ранее сообщалось, что Президент Казахстана вручил государственные награды педагогам.

    ж
    Фото: из личного архива Шырын Жумагалиевой
    Теги:
    Регионы Область Жетысу Образование Учителя Педагоги Талдыкорган
    Айгерим Коппаева
    Айгерим Коппаева
    Автор
    Сейчас читают