Президент отметил труд педагога, посвятившей жизнь детям
В преддверии дня учителя, Шырын Жумагалиева, педагог с многолетним стажем, была удостоена высокой награды из рук Президента Республики Казахстан — медали «Ерен еңбегі үшін». Это признание стало итогом ее более чем 40-летнего самоотверженного труда в сфере образования, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Для меня эта награда — не только личная честь, но и признание труда всех учителей, кто каждый день вкладывает душу в воспитание будущего поколения. Я верю, что главное в профессии — это любовь к детям и стремление постоянно развиваться, — поделилась Шырын Жумагалиева.
Свою педагогическую деятельность Шырын Жумагалиева начала в 1984 году в средней школе имени Шокана Уалиханова в Кербулакском районе. А с 2007 года работает учителем географии в средней школе № 7 имени К. Ушинского в городе Талдыкорган.
За годы работы педагог проявила себя как высококвалифицированный специалист, обладающий глубокими знаниями, терпением и вниманием к каждому ученику.
Благодаря ее труду учащиеся достигают высоких результатов на городских, областных, республиканских и международных олимпиадах и конкурсах, включая республиканскую олимпиаду «Байтақ ел», международную олимпиаду имени Аль-Фараби и другие научные соревнования.
Кроме того, Шырын Жумагалиева активно делится своим опытом и на международных конференциях, а также в онлайн-пространстве — на платформах YouTube и Telegram.
Ее подход к обучению строится на практико-ориентированных заданиях и формировании функциональной грамотности у школьников.
