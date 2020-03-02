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Президент отменил заседание и концерт к 8 марта

2 Марта 2020 14:59
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Президент отменил заседание и концерт к 8 марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент отменил торжественное заседание и концерт в Нур-Султане по случаю Международного женского дня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Тwitter Главы государства.

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«Принял решение отменить торжественное заседание и концерт в Нур-Султане по случаю Международного женского дня. Это сделано в целях безопасности в связи с распространением коронавируса по миру. Дорогим женщинам желаю счастья, здоровья, благополучия», - говорится в сообщении.


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Ключевые слова: Президент Казахстана,
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