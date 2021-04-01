Президент: Отдельный фронт работы – активная иммунизация работников предприятий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Следует четко проработать все аспекты транспортировки, хранения вакцин. Об этом в ходе совещания по мерам противодействия коронавирусной инфекции заявил Президент Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Правительство заверяло, что договоренности по Спутнику V и производство отечественной вакцины в полной мере обеспечат потребности страны в вакцинации. На базе этой информации я анонсировал массовую вакцинацию, начиная с 1 февраля», - сказал Президент.

«Вакцины от коронавируса имеют высокую температурную чувствительность. Следует четко проработать все аспекты их транспортировки, хранения, непосредственно прививания», - поручил Глава государства.

По словам Касым-Жомарта Токаева, учитывая неоднократные вспышки коронавируса в трудовых коллективах, отдельным фронтом работы являются активная иммунизация работников предприятий, особенно системных и градообразующих.

Напомним, в ходе совещания Президент РК ранее раскритиковал темпы вакцинации среди населения. Касым-Жомарт Токаев также обратился к министру здравоохранения и Правительству на фоне ситуации по вакцинации.