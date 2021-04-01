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    17:12, 01 Апрель 2021 | GMT +6

    Президент: Отдельный фронт работы – активная иммунизация работников предприятий

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Следует четко проработать все аспекты транспортировки, хранения вакцин. Об этом в ходе совещания по мерам противодействия коронавирусной инфекции заявил Президент Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Правительство заверяло, что договоренности по Спутнику V и производство отечественной вакцины в полной мере обеспечат потребности страны в вакцинации. На базе этой информации я анонсировал массовую вакцинацию, начиная с 1 февраля», - сказал Президент.

    «Вакцины от коронавируса имеют высокую температурную чувствительность. Следует четко проработать все аспекты их транспортировки, хранения, непосредственно прививания», - поручил Глава государства.

    По словам Касым-Жомарта Токаева, учитывая неоднократные вспышки коронавируса в трудовых коллективах, отдельным фронтом работы являются активная иммунизация работников предприятий, особенно системных и градообразующих.

    Напомним, в ходе совещания Президент РК ранее раскритиковал темпы вакцинации среди населения. Касым-Жомарт Токаев также обратился к министру здравоохранения и Правительству на фоне ситуации по вакцинации.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Президент Вакцинация Президент Казахстана
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