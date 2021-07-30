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Президент одобрил сотрудничество нашего вуза с университетом Аризоны – аким СКО

30 Июля 2021 10:16
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Президент одобрил сотрудничество нашего вуза с университетом Аризоны – аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов заявил о завершающей стадии подготовки проекта партнерства между местным вузом и университетом Аризоны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На своей странице в социальной сети аким области сообщил о проведенной видеоконференции с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

Темой конференции стало сотрудничество Kozybayev University (СКУ им. М.Козыбаева) с университетом Аризоны.

«Глава государства одобрил налаживание международного образовательного сотрудничества. Как отметил Президент, расширение контактов с ведущими мировыми вузами позволит отечественным университетам увеличить свой академический и исследовательский потенциал. Министерством образования и науки совместно с СКУ им. М. Козыбаева и Университетом Аризоны подписан трёхсторонний меморандум о сотрудничестве. На базе регионального вуза в сотрудничестве с американским университетом будут разработаны совместные образовательные программы, соответствующие мировым стандартам», - сообщил К.Аксакалов.

По информации главы региона, соглашение предусматривает возможность получения двудипломного образования в СКУ им. М. Козыбаева и университете Аризоны, совместную работу ученых.

Напомним, несколько дней назад американская делегация посетила Северо- Казахстанскую область.

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#Президент Казахстана   #Северо-Казахстанская область   #Образование   #Вузы  
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Автор:

Олеся Жуковень

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