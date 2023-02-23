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Президент одобрил меры по обеспечению сейсмической безопасности в Алматы

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
23 Февраля 2023, 12:15
Президент одобрил меры по обеспечению сейсмической безопасности в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял акима города Алматы Ерболата Досаева. Глава государства заслушал отчет о социально-экономической ситуации в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В январе текущего года краткосрочный экономический индикатор ускорился до 136,7 % за счет роста инвестиционной и деловой активности. Объем инвестиций в основной капитал вырос на 21,9 %. Динамика развития экономики обеспечена ростом торговли, транспорта и обрабатывающей промышленности.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено об основных подходах к разработке нового Генерального плана города до 2040 года, подготовленного с учетом его поручений, озвученных на встрече с общественностью Алматы 16 ноября 2022 года.

Президентом были одобрены предлагаемые меры по обеспечению сейсмической безопасности и планы по проведению во втором полугодии текущего года сейсмоаудита, который позволит обновить паспортизацию объектов города.

Главе государства также был представлен промежуточный отчет по Плану действий по созданию городских «зеленых коридоров», который разрабатывается совместно со Всемирным банком. В рамках данных инициатив планируется увеличить площадь озелененных территорий, в том числе вдоль русел рек и каналов.

Кроме того, Президент был ознакомлен с ходом формирования автомобильного кластера на территории Индустриальной зоны Алматы.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал поручение активизировать меры, направленные на обеспечение реального роста доходов и улучшение экологической ситуации в городе.


Фото: akorda.kz

Президент Казахстана   Алматы   Акорда   Акимат   Землетрясение   Токаев Касым-Жомарт  
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