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Президент: Обязанность ВС РК - защищать суверенитет нашей страны и спокойствие ее граждан

Автор:  
Ринат Дусумов
9 Октября 2020, 00:48
Президент: Обязанность ВС РК - защищать суверенитет нашей страны и спокойствие ее граждан

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Обязанность ВС РК - защищать территориальную целостность, суверенитет нашей страны и спокойствие ее граждан, заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Об этом передает МИА «Казинформ».

«В выступлении перед миротворческим подразделением ВС РК заявил: При оценке современных региональных конфликтов следует полагаться на резолюции ГА и СБ ООН. Конфликты выявили противоречие между двумя принципами Устава ООН - территориальной целостностью и правом наций на самоопределение», - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter.

Как отметил Президент РК, «поскольку мир сейчас самоопределился, более приоритетное значение приобретает территориальная целостность государств».

«Обязанность ВС РК - защищать территориальную целостность, суверенитет нашей страны и спокойствие ее граждан», - подчеркнул К.Токаев.

Напомним, Глава государства принял участие в комплексных миротворческих учениях в Алматинской области.

С полным текстом выступления Президента Казахстана – Верховного главнокомандующего Касым-Жомарта Токаева на учениях можно ознакомиться здесь.


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