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Президент обратился к участникам форума секретарей советов безопасности стран ЦА и России

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
23 Июня 2023, 15:55
Президент обратился к участникам форума секретарей советов безопасности стран ЦА и России

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы состоялась первая встреча секретарей Советов Безопасности стран Центральной Азии и России, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В своем приветственном видеообращении к участникам форума Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что в современных реалиях важнейшей задачей для нашего региона является сохранение стабильности и укрепление безопасности, что предполагает эффективное прогнозирование угроз, оперативную выработку превентивных мер реагирования и качественно новых интегрированных подходов.

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Фото: akorda.kz

В ходе первой встречи секретари Советов Безопасности рассмотрели конкретные сферы сотрудничества, исходя из текущей международной ситуации и национальных интересов стран региона.

Помощник Президента – Секретарь Совета Безопасности Казахстана Гизат Нурдаулетов предложил приоритетные направления взаимодействия, включая содействие стабилизации ситуации в Афганистане, обеспечение транспортной и продовольственной безопасности.

Особое внимание было обращено на вопросы водной безопасности, учитывая необходимость сохранения общей экосистемы, в том числе в условиях климатических изменений.

В этот же день под председательством Гизата Нурдаулетова и Секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева состоялись плановые двусторонние консультации между аппаратами Советов Безопасности Казахстана и России, участие в которых также приняли руководители и сотрудники соответствующих государственных органов.

Стороны обсудили взаимодействие в сфере противодействия терроризму и религиозному экстремизму в Центральной Азии, обменялись оценками текущей геополитической ситуации.

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