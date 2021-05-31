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    08:00, 31 Май 2021 | GMT +6

    Президент обратился к казахстанцам в День памяти жертв политических репрессий и голода

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликовано обращение Главы государства Касым-Жомарта Токаева по случаю Дня памяти жертв политических репрессий и голода 31 мая 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Уважаемые соотечественники!

    Сегодня, 31 мая, наша историческая память обращается к одной из самых мрачных страниц отечественной летописи.

    Политические репрессии первой половины прошлого века исковеркали судьбы миллионов людей-граждан бывшего Советского Союза. В Казахстане были несправедливо осуждены более ста тысяч человек, около четверти из них получили смертельные приговоры.

    На территории нашей страны действовали одиннадцать исправительно-трудовых лагерей. Печально известные КАРЛАГ и АЛЖИР по инициативе Первого Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева превращены в исторические мемориальные комплексы, свидетельствующие об антигуманном характере тоталитаризма.

    Гонениям подверглись целые народы. В ходе насильственной депортации около пяти миллионов человек нашли приют на священной казахской земле, обретя новую Родину.

    Наша нация пережила смертоносный голод, нанесший колоссальный урон ее генофонду. Оголтелая коллективизация привела к невиданному в Великой степи бедствию, ставшему, по-сути, гуманитарной катастрофой глобального характера.

    Пройдя через тяжелейшие испытания, наш народ тем не менее укрепился духом, стал сильнее в своем единстве и солидарности.

    С обретением Независимости была начата кропотливая работа по реабилитации жертв политических репрессий, доброе имя вновь обрели тысячи казахстанцев.

    В прошлом году с целью завершения реабилитации жертв политических репрессий была создана Государственная комиссия. Перед ней стоит большая задача восстановления исторической справедливости в отношении всех безвинно пострадавших казахстанцев. Это не только обязанность государства, но и моральный долг общества.

    Трагические страницы истории стали неотъемлемой частью нашей национальной идентичности. Поэтому память о жертвах политических репрессий и голода будет жить в веках.

    Усвоив уроки истории, мы сделаем все, чтобы подобные трагедии никогда не повторились.


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