Президент обратил внимание на ДТП в Алматы: какие меры примет полиция

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В департаменте полиции Алматы рассказали о принимаемых мерах по снижению аварийности дорожно-транспортных происшествий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На расширенном совещании по развитию Алматы Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на большое количество дорожно-транспортных происшествий в стране и в Алматы, в частности.

По данным административной полиции города, по итогам 9 месяцев текущего года в результате принятых мер снижено количество ДТП с пострадавшими и количество фактов получения травм вследствие дорожно-транспортных происшествий.

«С целью снижения аварийности дорожно-транспортных происшествий в городе функционирует автоматизированная информационная система «Безопасность дорожного движения», которая включает в себя 108 постов АИС «БДД». Кроме того, до конца года будет установлено 400 постов «Сергек». Таким образом, практически все перекрестки города будут оснащены системами видеонаблюдения, что позволит снизить количество ДТП более чем на 30%. Всего по городу 1 тысяча 800 перекрестков», - рассказали в полиции.

Вместе с тем, в целях профилактики и снижения ДТП на аварийных участках города, предусмотрены макеты полицейских машин с проблесковыми маячками, а также макеты детей, переходящих дорогу.

Кроме того, совместно с акиматом города приняты меры по освещению темных улиц и перекрестков, отметили стражи порядка.