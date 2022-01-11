Президент обратил особое внимание на усиление защиты прав простых граждан - Марат Башимов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Директор Экспертного института Европейского права и прав человека Марат Башимов высказал свое мнение касательно выступления Главы государства Касым-Жомарта Токаева на заседании Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, в ходе заседания Мажилиса Парламента РК Президент страны выступил с важными заявлениями.

«Сегодня общество услышало то, на что Глава государства обратил особое внимание. Во-первых, это – внимание правозащитному потенциалу, который всегда стоит на первом месте у него. Эффективности защиты конституционных прав граждан во всех сферах. Именно защиты, потому что последние события в Алматы показали, как беззащитен бывает иногда человек перед лицом международного терроризма. Поэтому, сегодняшнее его заявление по каждым позициям строилась на усилении защиты прав простых граждан. Это касается правовых реформ, политических реформ, социально-экономических аспектов и многих других», - сказал спикер.

Марат Башимов особо отметил слова Президента: «Не человек для государства, а государство для человека». Принцип государство для человека будет сегодня усилен во всех сферах.

«И здесь нужно отметить ответственность самих граждан за соблюдение законности. Поэтому, сегодняшнее выступление показало, что все подходы в любой сфере они касались приоритета прав простого гражданина», -подытожил спикер.

Напомним, сегодня Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании Мажилиса Парламента Республики Казахстан.