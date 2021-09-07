Президент обозначил в Послании проблемы, которые волнуют каждого из нас - Тауфик Каримов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев выступил не только с рядом инициатив, но и обозначил болевые точки и проблемы, которые волнуют каждого из нас. Таким мнением, комментируя Послание Главы государства, поделился председатель правления РОО «Казахстанский Конгресс татар и башкир», член Совета Ассамблеи народа Казахстана Тауфик Каримов, передает МИА «Казинформ».

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана выступил не только с рядом инициатив, направленных на дальнейшее развитие страны в нынешнем сложнейшем периоде, но и обозначил болевые точки и проблемы, которые волнуют сегодня абсолютно каждого из нас.

Среди них, безусловно, одна из наиболее острых - ситуация с коронавирусом.

Ценнее и важнее здоровья и жизни человека нет ничего в этом мире.

Именно поэтому, Президент страны поставил конкретную задачу перед Правительством:

«Коронавирус мутирует, и мы не можем сидеть и ждать. В этой ситуации для дальнейшей жизни и развития необходимо оперативно покупать вакцины, зарегистрированные в ВОЗ».

Нужно признать, что несмотря на принимаемые меры, в этом вопросе проблем еще много, и свою «лепту» вносят и «антиваксеры». Очевидный факт - не вакцинированные тяжелее переносят эту ужасную болезнь.

Поэтому в этом вопросе полностью поддерживаю Главу государства, заявившего, что «Пандемия стала серьезным испытанием и нельзя сказать, что она скоро завершится. Ежедневно заражаются тысячи наших граждан и многие умирают. Продолжается кампания по вакцинации населения. Но есть и те, кто выступает против вакцинации - они должны понимать, что они несут ответственность не только за свое здоровье, но и здоровье других людей».

Следующая актуальная проблема - неконтролируемый рост инфляции и рост цен на продукты. Вещи надо называть не только своими именами, но и оперативно принимать меры по их сдерживанию.

«Главная задача Нацбанка и Правительства - возвращение инфляции в коридор 4-6%», - такую задачу поставил перед ними Президент.

В этой связи, думается, и со стороны Администрации Президента более жестким должен быть контроль и спрос за исполнение поручений, прозвучавших в предыдущих Посланиях Главы государства - народ должен знать ход их реализации.

Все это напрямую перекликается с еще одним тезисом Касым-Жомарта Токаева - о дальнейшем проведении политических реформ. И это, на мой взгляд, очень важный момент Послания. Да, позитивные изменения в выборном законодательстве произошли, и все они были названы Президентом, но нас беспокоит и такой вопрос.

К примеру, почти из 12 млн граждан с избирательным правом в рядах политических партий состоят около одного млн граждан Казахстана, остальные 11 млн являются беспартийными, из них с активным избирательным правом - половина.

Другими словами - каким образом будет реализовываться их Конституционное право избираться и быть избранными, если нет выборов ни в местные маслихаты, ни в Мажилис по одномандатным округам, а лишь по партийным спискам, как быть беспартийным гражданам, коих в стране абсолютное большинство?

А ведь именно выборы являются центральным институтом демократического государства - конкурентные, периодические, представительные и окончательные, т.е. только при этой форме власть будет исходить из согласия управляемых, т.е. народа.

Да, в вопросе выборов акимов начало положено. Только выборность акимов всех уровней приблизит их не только к местным проблемам, но и произойдет качественный прорыв и расшевелит все наше общество, а на нынешнем этапе сделает даже не столько политический, сколько экономический прорыв, разорвет эту заторможенность, сдержанность, раскрепостит людей инициативных и творческих во всех сферах нашей жизнедеятельности. И не надо этого бояться.

К тому же, выборность является и одним из общепризнанных средств противодействия коррупции.

Далее мне бы хотелось обратить внимание на еще один актуальный тезис из Послания Главы государства народу Казахстана.

«Мы, согласно Конституции, единая нация. И в этом наша безусловная сила. Поддерживая плюрализм мнений, мы в то же время будем жестко пресекать любые формы радикализма. Не позволим покушаться на наш государственный суверенитет, территориальную целостность».

Президент отметил, что власти не позволят унижать человека из-за его языка и национальности.

«Будем привлекать к ответственности по закону. Такие безответственные антиконституционные шаги наносят ущерб основным интересам страны. Развитие казахского языка остается одним из приоритетных направлений государственной политики. В целом расширяется сфера применения государственного языка. Это закономерное явление, поэтому нет никаких оснований полагать, что поле казахского языка ограничено. Русский язык обладает статусом официального языка. Его использованию, согласно нашему законодательству, препятствовать нельзя».

В то же время Президент подчеркнул, что «Каждый гражданин, связывающий свое будущее с нашей Отчизной, должен сделать все для изучения казахского языка».

При этом он напомнил, что госграница между Казахстаном и Россией является самой протяженной в мире. И это напоминание, учитывая ситуацию в Афганистане и в целом нарастание глобальной напряженности, думаю, не случайно.

Но нас с Россией тесно связывает не только общая граница, но и взаимовыгодное сотрудничество по целому ряду стратегически важных направлений. К примеру, объем товарооборота только одного субъекта Российской Федерации - Республики Татарстан с Республикой Казахстан в первом полугодии 2021 года выросла на 34 %, достигнув $3 миллиардов.

КamaTyresKZ, совместное предприятие «Татнефти» и казахстанской группы «Аллюр», начала строительство шинного завода в Сарани Карагандинской области. Инвестиции в проект превысят $280 млн. Завод будет введен в эксплуатацию в конце 2022 года, а к 2025 году выйдет на полную мощность - 3 млн шин для легковой техники и 500 000 шин для коммерческой техники и автобусов. Проект нацелен на экономическую интеграцию и увеличение экспортного потенциала Казахстана - 40% продукции будет поставляться на экспорт.

Кроме того, «Татнефть» и «Казмунайгаз» подписали соглашение о базовых условиях по строительству до 2025 года завода бутадиеновых каучуков в Атырауской области. Завод будет выпускать 186 000 т бутадиеновых каучуков и 170 000 т изобутана. Сырье для завода (бутан) будет поставляться казахстанско-американским СП «Тенгизшевройл», готовая продукция на шинный завод в Сарани, а также на экспорт в Европу, РФ, Китай, Турцию.

Также подписано соглашение о намерениях по строительству в Казахстане завода мощностью 300 000 дорожных битумов в год. И еще, между Правительством Татарстана и Международным финансовым центром «Астана» подписана Дорожная карта, подразумевающая сотрудничество по целому ряду направлений, включая цифровизацию и развитие человеческого капитала.

Сообщество татар и башкир Казахстана приложит все свои силы, опыт и знания, чтобы сохранить стабильность и межэтническое согласие в нашем казахстанском обществе, а также будет и далее принимать участие в укреплении дружбы и взаимопонимания между народами и государствами во имя процветания нашей Родины - Республики Казахстан», - заключил спикер.

Напомним, 1 сентября Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана на совместном заседании обеих палат Парламента. В Послании Президент обнародовал приоритетные цели социально-экономического развития страны на предстоящий период.