Президент обозначил пути дальнейшего развития страны - профессор

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана озвучил накопившиеся в обществе социальные проблемы и обозначил пути не только их решения, но и дальнейшего развития страны. Такое мнение касательно выступления Главы государства в Мажилисе Парламента высказала заведующая кафедрой казахской литературы и теории литературы КазНУ имени Аль-Фараби, доктор филологических наук, профессор Алуа Темирболат, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер отметила, что новый 2022 год начался для Казахстана с трагических событий. Он унес жизни не только мирных граждан, но и военнослужащих, сотрудников полиции, которые героически защитили страну.

«Мирные по началу демонстрации граждан с требованием снижения цен на газ, продовольствие, повышение уровня жизни обернулись в конечном итоге глубокой, невиданной за тридцать лет Независимости Казахстана трагедией. Огромный материальный ущерб был нанесен крупнейшим городам страны – Алматы, Шымкенту, Таразу, Актобе. Больше всех пострадала всеми любимая южная столица. Данные события навсегда вписаны в историю суверенного Казахстана как самые трагичные и кровавые. Боль за тех, кто невольно стал жертвой, чья жизнь оборвалась на самом высоком аккорде во имя родины и сохранения стабильности государства, установления правопорядка, еще долго будет отзываться в сердце каждого жителя нашей страны», - говорит профессор.

Произошедшие трагические события, как отметил в своем выступлении Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, «требуют всестороннего расследования» и глубокого анализа. Им была подчеркнута важность недопустимости нарушения конституционных прав граждан, продолжает Алуа Темирболат.

«Трагические события указывают на накопившиеся в обществе социальные проблемы и нерешенные вопросы. Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев открыто и прямо озвучил их в своих выступлениях по телевидению и в СМИ. Он четко обозначил пути не только их решения, но и дальнейшего развития страны, укрепления ее стабильности и улучшения благосостояния народа. 10 января был официально объявлен Днём общенационального траура. Осмысляя случившееся, мы скорбим вместе с теми, в чьих семьях случилась трагедия. Невольно вспоминаются строки из «Реквиема» Р. Рождественского... Мы всегда будем помнить и беречь в своей памяти тех, кто в трагические январские дни начала 2022 года, не жалея себя, встал на защиту нашей страны, народа и независимости, восстановил мир, порядок и спокойствие в Алматы. И долг каждого из нас – созидать и творить во имя будущего, воспитывать и растить достойное поколение, чтобы данная трагедия никогда не повторилась», - подытожила спикер.

Фото: kaznu.kz