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    12:04, 02 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Президент обозначил подходы к процессу изъятия сельхозземель

    сельское хозяйство
    Фото: пресс-служба акимата области Абай

    Земля – это ключевой элемент инвестиционной привлекательности отрасли. Об этом в Послании народу Казахстана заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По его словам, комиссией по изъятию земель выявлено более двух тысяч незаконных решений местных исполнительных органов о предоставлении сельхозугодий без проведения конкурсов.

    — Тут двусмысленности быть не должно. Если землю взяли с нарушением закона и не используют, то эта земля должна быть возвращена государству, причем по упрощенной процедуре. Но если землепользователь добросовестно работает, вложил инвестиции, то нельзя разрушать действующее производство, — сказал Президент.

    При этом он отметил, что в расчет следует также взять работу по обустройству сел и обеспечению постоянной занятости сельчан.

    Также в своем Послании народу Казахстана Глава государства поручил привлечь средства коммерческих банков в развитие агропромышленного комплекса страны.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Послание Президента РК-2024
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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