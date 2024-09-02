Президент обозначил подходы к процессу изъятия сельхозземель

Земля – это ключевой элемент инвестиционной привлекательности отрасли. Об этом в Послании народу Казахстана заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, комиссией по изъятию земель выявлено более двух тысяч незаконных решений местных исполнительных органов о предоставлении сельхозугодий без проведения конкурсов.

— Тут двусмысленности быть не должно. Если землю взяли с нарушением закона и не используют, то эта земля должна быть возвращена государству, причем по упрощенной процедуре. Но если землепользователь добросовестно работает, вложил инвестиции, то нельзя разрушать действующее производство, — сказал Президент.

При этом он отметил, что в расчет следует также взять работу по обустройству сел и обеспечению постоянной занятости сельчан.

Также в своем Послании народу Казахстана Глава государства поручил привлечь средства коммерческих банков в развитие агропромышленного комплекса страны.