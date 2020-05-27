Президент обозначил курс финансирования научных работ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал к рациональному подходу в вопросах финансирования науки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом, мы планомерно увеличиваем финансирование науки и к 2025 году доведем его до 1% от ВВП. При этом, мы не можем позволить себе финансировать ненужные работы и исследования, которые часто никто и не читает. Должен быть жесткий спрос и конкретная социально-экономическая и производственно-техническая отдача от каждой научной работы», - сказал Касым-Жомарт Токаев на третьем заседании НСОД.

По словам Президента, программно-целевое финансирование должно распределяться исключительно на основе национальных научно-технических задач.

«Нужно направлять усилия и ресурсы на такие области, как медико-биологические исследования, агропромышленная наука, зеленые технологии, искусственный интеллект, энергоэффективность», - отметил Глава государства.

К. Токаев подчеркнул важность прямой поддержки научных организаций, занимающихся фундаментальными исследованиями, которые должны осуществляться непрерывно вне зависимости от результатов разовых грантовых конкурсов.

«Правительству следует рассмотреть возможность увеличения объема базового финансирования фундаментальной науки и исследовательских институтов», - заключил Президент.