Президент обозначил ключевые приоритеты развития Казахстана в 2026 году

— В нынешнем году, как я уже сказал, будет много работы. Начинается новый этап масштабной политической трансформации, получат развитие экономические реформы. Модернизация страны должна стать по-настоящему необратимой, в корне изменить суть и облик нашего общества. Нашим гражданам предстоит адаптироваться к реалиям новой эпохи. Это непростая задача. Но нашему народу, особенно молодежи, все по плечу. Убежден в этом, — отметил Президент.

Он напомнил, что 2026 год объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта.

— Это исторический шанс для нашей страны, мы об этом уже говорили. Цифровая трансформация и внедрение искусственного интеллекта открывают новые возможности для развития экономики и многих других сфер жизни — от государственного управления до образования и медицины, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Отдельное внимание он уделил предстоящему 35-летию Независимости Казахстана.

— 35-летие Независимости — знаковая дата. Это повод критически оценить пройденный путь, разработать новые планы. Важно не превратить юбилей в праздничную кампанейщину, он должен стать символом прогресса Казахстана, — подчеркнул Глава государства.

Президент также заявил о намерении лично продолжать работу в рамках акции «Таза Қазақстан».

— Эта работа имеет огромное значение, ведь речь идет о сбережении ресурсов, чистоте помыслов, неприятии праздности, важности саморазвития, общей ответственности, добра и благотворительности. По инициативе нашей страны Организация Объединенных Наций объявила этот год Международным годом добровольцев, который полностью резонирует с идеей «Таза Қазақстан». Рассматриваю это всенародное движение как чрезвычайно важную идеологическую акцию, ведь чистота несет в себе глубокий, многоаспектный смысл. Чистота — это смысловой антоним разрухе — и в головах, и на «земле». Чистота должна стать остовом нашего национального менталитета, — резюмировал он.

Напомним, газета «Turkistan» опубликовала обширное интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева главному редактору издания Бауыржану Бабажанулы. Президент дал ответы на вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики, социально-экономического развития страны и других актуальных тем.