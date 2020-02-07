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Президент обещал господдержку социальному предпринимательству – Бакытжан Худияров

7 Февраля 2020 14:30
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Президент обещал господдержку социальному предпринимательству – Бакытжан Худияров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент обещает государственную поддержку социальному предпринимательству. Об этом сообщил предприниматель Бакытжан Худияров после вчерашней встречи с Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Встреча Президента с социальными предпринимателями давно планировалась, ее целью было сообщить Главе государства о наших достижениях, а также о сложностях в нашей работе. Как известно, основной целью наших проектов является трудоустройство и социализация людей с ограниченными возможностями. Президенту понравилась наша работа, то есть, понравилось то, что государство не является единственным игроком на этом рынке, что есть предприниматели, готовые трансформироваться в социальных предпринимател ей и принимать на работу таких людей. Глава государства заверил нас, что государство будет поддерживать социальное предпринимательство в Казахстане, и отметил, что этот новый тренд необходим для улучшения качества жизни инвалидов. В этой связи К.Токаев попросил нас быть более активными, делиться своим опытом в СМИ, снимать видеоролики о своей работе. Мы договорились, что осенью будет проведен большой форум на тему социального предпринимательства, с целью призвать бизнес трансформироваться. Чем больше будет социальных предпринимателей, тем больше людей с ограниченными возможностями смогут зарабатывать себе на жизнь», – сказал Б.Худияров.

Предприниматель отметил, что у трудоустроенных лиц с ограниченными возможностями сокращается иждивенческая психология. Также социальное предпринимательство способствует возвращению дееспособности таких лиц. В частности, сам Б.Худияров в течение последних лет открыл два кафе – социальные предприятия, направленные на социализацию и интеграцию лиц с ментальными нарушениями здоровья. Всего в этих двух кафе работает 27 человек. Для одного из кафе предоставило помещение Управление государственных активов города Алматы, а для другого оказывает финансовую помощь Фонд «Трафигура Фондэйшн». С 2017 года, дополнительно к трудоустройству, реализуется проект по самостоятельному проживанию работников – лиц с ментальными нарушениями здоровья. Эти работники, ранее проживавшие в специальных учреждениях, теперь живут в арендованных для них квартирах, самостоятельно обеспечивают свою жизнедеятельность.

По словам, Б.Худиярова, наиболее актуальными проблемами социальных предпринимателей являются аренда помещений и сбыт продукции. В ходе встречи с Главой государства предприниматели высказали просьбу оказать помощь в этих вопросах, и Президент дал обещание рассмотреть эту просьбу.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Правительство РК, Малый бизнес, Социальная поддержка,
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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