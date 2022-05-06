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Президент объявил выговор послу Кайрату Лама Шарифу
6 Мая 2022 11:02

Президент объявил выговор послу Кайрату Лама Шарифу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства объявил выговор послу Казахстана в Арабской Республике Египет Кайрату Каирбекулы Лама Шарифу. Об этом сообщает Telegram-канал БОРТ1, передает МИА «Казинформ».

«Президент Касым-Жомарт Токаев за несоблюдение требований п. 9 Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан объявил выговор чрезвычайному и полномочному послу РК в Арабской Республике Египет Кайрату Каирбекулы Лама Шарифу», - говорится в сообщении.


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