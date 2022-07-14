14 Июля 2022 11:58

Президент объявил выговор главе Минэкологии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым Жомарт Токаев объявил выговор министру экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешеву, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава государства отметил, что выговор, во-первых, объявлен за затягивание создания оцифрованного банка данных минеральных ресурсов.

«Во-вторых, за то, что затеяли непонятную волокиту и дискуссию вокруг дальнейшей судьбы популяции сайгаков. Ну зачем это все выводить на такой уровень общественного обсуждения? Нужно профессионально подойти к этому вопросу с учетом менталитета нашей нации», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.

Глава государства подчеркнул, что сайгаки являются для казахов священным животным.

«Вносится предложение о том, чтобы изъять из природного ландшафта 80 тыс. сайгаков, то есть убить их. Но есть, наверное, и другие методы, посоветуйтесь со специалистами. Я не исключаю, что возможно придется прибегнуть и к этой мере, но это крайняя мера», - заявил Президент.





Фото: primeminister.kz