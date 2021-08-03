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    10:06, 03 Август 2021 | GMT +6

    Президент объявил выговор акиму Жамбылской области

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил выговор акиму Жамбылской области Бердибеку Сапарбаеву за допущенную кадровую ошибку, передает МИА «Казинформ».

    Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали.

    «Президент Касым-Жомарт Токаев объявил выговор акиму Жамбылской области Бердибеку Сапарбаеву за назначение на должность начальника управления акимата К. Досаева, уволенного в 2019 году с поста акима г. Тараза за серьезные упущения в работе. Акиму Жамбылской области поручено в течение суток исправить допущенную кадровую ошибку», - написал Б. Уали в Facebook.

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