10:06, 03 Август 2021 | GMT +6
Президент объявил выговор акиму Жамбылской области
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил выговор акиму Жамбылской области Бердибеку Сапарбаеву за допущенную кадровую ошибку, передает МИА «Казинформ».
Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали.
«Президент Касым-Жомарт Токаев объявил выговор акиму Жамбылской области Бердибеку Сапарбаеву за назначение на должность начальника управления акимата К. Досаева, уволенного в 2019 году с поста акима г. Тараза за серьезные упущения в работе. Акиму Жамбылской области поручено в течение суток исправить допущенную кадровую ошибку», - написал Б. Уали в Facebook.