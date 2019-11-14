Президент о строительстве предприятия по добыче марганцевых руд в Жаксы: Необходимо учитывать мнение населения

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Учитывать мнение населения касательно строительства предприятия по добыче марганцевых руд открытым способом в Жаксынском районе Акмолинской области поручил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter Акорды.

«Муссируется вопрос реализации проекта по строительству предприятия по добыче марганцевых руд открытым способом в Жаксы. Жители выступают категорически против разработки месторождения», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

В связи с этим Глава государства поручил акимату и Правительству при принятии решений учитывать мнение населения.