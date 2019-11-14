Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:36
-
-
-
-
-
-
-
-
Президент о строительстве предприятия по добыче марганцевых руд в Жаксы: Необходимо учитывать мнение населения
14 Ноября 2019 12:58
Поделиться:
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Учитывать мнение населения касательно строительства предприятия по добыче марганцевых руд открытым способом в Жаксынском районе Акмолинской области поручил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter Акорды.
Новости по темеКасым-Жомарт Токаев поручил решить вопрос с пастбищами в Акмолинской области Президент поручил руководству Акмолинской области работать над освоением продовольственного рынка столицы Необходимо скорейшее налаживание инфраструктуры окраин агломераций – Касым-Жомарт Токаев
«Муссируется вопрос реализации проекта по строительству предприятия по добыче марганцевых руд открытым способом в Жаксы. Жители выступают категорически против разработки месторождения», - сказал Касым-Жомарт Токаев.
В связи с этим Глава государства поручил акимату и Правительству при принятии решений учитывать мнение населения.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Акмолинская область,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Глава государства рассказал о том, как решается жилищный вопрос в Акмолинской области
- Касым-Жомарт Токаев поручил решить вопрос с пастбищами в Акмолинской области
- Президент поручил руководству Акмолинской области работать над освоением продовольственного рынка столицы
- Решить вопрос очистки озер Бурабая поручил Касым-Жомарт Токаев
- Необходимо скорейшее налаживание инфраструктуры окраин агломераций – Касым-Жомарт Токаев
- Президент поручил за два года построить сети газоснабжения в Аршалынском и Целиноградском районах
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047