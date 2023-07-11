Президент о проекте LRT: Средства выделены, а видимых результатов нет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На качество жизни населения мегаполиса напрямую влияет работа общественного транспорта и загруженность дорог. Поэтому особое значение приобретает развитие транспортной инфраструктуры. Об этом сегодня в ходе совещания по вопросам развития Астаны заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Во время недавнего посещения Алматы я ознакомился с работой центра управления общественным транспортом и системы электронного билетирования. Цифровизация в этой сфере демонстрирует свою высокую эффективность. Президент обратил внимание акима столицы на позитивный опыт Алматы по внедрению и развитию системы диспетчерского управления общественным транспортом.

Кроме того, Глава государства напомнил о том, что на совещании в январе поручал ускорить завершение реализации проекта LRT.

«Обозначены сроки, взяты обязательства перед жителями. Теперь принципиально важно своевременно завершить реализацию проекта. Определенные средства на эти цели уже выделены, а видимых результатов работы все еще нет. Затягивание решения транспортных проблем может привести к системному кризису, когда город будет постоянно стоять в пробках. Поэтому решать данный вопрос необходимо наиболее приемлемым способом. Иначе это приведет к экономическим потерям. Люди будут терять свое время в пробках, пострадает и экология города», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Рост миграции, по его словам, также способствует ухудшению ситуации в транспортной сфере. Ежегодно в Астану прибывает 50-60 тысяч человек. Ежедневно Астану посещают 150 тысяч человек из разных регионов, в том числе из-за границы. Все это оказывает существенную нагрузку на инженерную и социальную инфраструктуру города.

«Нужны действенные шаги, чтобы взять ситуацию под контроль и урегулировать миграционные процессы. Львиную долю приезжающих в столицу людей составляют трудовые мигранты, особенно из близлежащих регионов. В связи с этим в данной сфере следует ужесточить регулирование и контроль», - поручил Президент.