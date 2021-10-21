Президент о нарушениях закона о мирных собраниях: Подобным действиям будет дана правовая оценка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Закон о мирных собраниях - это серьезный шаг в развитии демократии. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на расширенном заседании Совета Ассамблеи народа Казахстана.

«Мы приняли очень хороший Закон о мирных собраниях. Кто бы что бы не говорил, это серьезный шаг вперед в развитии демократии. Никто не препятствует мирным собраниям, демонстрациям, там все прописано. Даже официальных разрешений не нужно получать», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что на сегодня эти собрания, эти демонстрации могут проводиться в режиме уведомления.

«Но и это небольшое требование почему-то некоторые наши граждане считают возможным нарушать. Я предупреждаю, что подобного рода действиям будет дана правовая оценка. Задача Генеральной прокуратуры продолжить разъяснение данного закона нашим гражданам, а задача всех правоохранительных органов - поддерживать общественный порядок в соответствие с нашим законодательством», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.