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    12:00, 21 Октябрь 2021 | GMT +6

    Президент о нарушениях закона о мирных собраниях: Подобным действиям будет дана правовая оценка

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Закон о мирных собраниях - это серьезный шаг в развитии демократии. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на расширенном заседании Совета Ассамблеи народа Казахстана.

    «Мы приняли очень хороший Закон о мирных собраниях. Кто бы что бы не говорил, это серьезный шаг вперед в развитии демократии. Никто не препятствует мирным собраниям, демонстрациям, там все прописано. Даже официальных разрешений не нужно получать», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства отметил, что на сегодня эти собрания, эти демонстрации могут проводиться в режиме уведомления.

    «Но и это небольшое требование почему-то некоторые наши граждане считают возможным нарушать. Я предупреждаю, что подобного рода действиям будет дана правовая оценка. Задача Генеральной прокуратуры продолжить разъяснение данного закона нашим гражданам, а задача всех правоохранительных органов - поддерживать общественный порядок в соответствие с нашим законодательством», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.


    Теги:
    Президент Президент Казахстана Закон и право Астана Реформы Токаева Общество
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