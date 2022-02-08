Президент о фонде «Қазақстан халқына»: Его формирование должно идти в основном за счет крупной национальной буржуазии
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев напомнил о работе фонда «Қазақстан халқына», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«От бизнеса требуется налоговая честность и социальная ответственность. Одним из проявлений такого подхода являются пожертвования в фонд «Қазақстан халқына». Я уже говорил, сегодня повторюсь, что его формирование должно идти в основном за счет крупной национальной буржуазии, хотя взносы других компаний, включая иностранных инвесторов, конечно же, приветствуются», - сказал во время расширенного заседания Правительства Касым-Жомарт Токаев.
«Еще раз подчеркиваю – это не «принудиловка», а шанс состоявшимся прибыльным компаниям и гражданам пожертвовать средства на благородные общенациональные цели», - подчеркнул Глава государства.
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