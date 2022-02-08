+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 0 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Президент о фонде «Қазақстан халқына»: Его формирование должно идти в основном за счет крупной национальной буржуазии

8 Февраля 2022 14:47
Поделиться:
Президент о фонде «Қазақстан халқына»: Его формирование должно идти в основном за счет крупной национальной буржуазии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев напомнил о работе фонда «Қазақстан халқына», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
В Алматинской области начата работа по возмещению ущерба, нанесенного 147-ми субъектам МСБ
Как столичным выпускникам наработать стаж по специальности Мошенники пытаются оформить кредит на казахстанцев через единый реестр благотворительных организаций Проект нового Водного кодекса поручил разработать Касым-Жомарт Токаев

«От бизнеса требуется налоговая честность и социальная ответственность. Одним из проявлений такого подхода являются пожертвования в фонд «Қазақстан халқына». Я уже говорил, сегодня повторюсь, что его формирование должно идти в основном за счет крупной национальной буржуазии, хотя взносы других компаний, включая иностранных инвесторов, конечно же, приветствуются», - сказал во время расширенного заседания Правительства Касым-Жомарт Токаев.

«Еще раз подчеркиваю – это не «принудиловка», а шанс состоявшимся прибыльным компаниям и гражданам пожертвовать средства на благородные общенациональные цели», - подчеркнул Глава государства.

Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #Бизнес   #Благотворительность   #Общество   #Фонд «Қазақстан халқына»   #Заседание Правительства с участием Президента РК  
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Новости по теме
В Алматинской области начата работа по возмещению ущерба, нанесенного 147-ми субъектам МСБ
Как столичным выпускникам наработать стаж по специальности
Мошенники пытаются оформить кредит на казахстанцев через единый реестр благотворительных организаций
Проект нового Водного кодекса поручил разработать Касым-Жомарт Токаев
Популярное
1 Президент РК подписал изменения в некоторые конституционные законы
2 Началось расширенное заседание Правительства под председательством Президента РК
3 В Правительстве обсудили послабления в порядке пересечения государственной границы Казахстана
4 Глава государства поручил Правительству предоставить предложения по возврату незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств
5 Главную задачу Правительства назвал Касым-Жомарт Токаев
6 Ставки по утильсбору будут уменьшены – Алихан Смаилов
Читайте также
Мошенники пытаются оформить кредит на казахстанцев через единый реестр благотворительных организаций
Решительной реформы бюджетного планирования не произошло - Президент РК
Президент РК подписал изменения в некоторые конституционные законы
Началось расширенное заседание Правительства под председательством Президента РК
В Правительстве обсудили послабления в порядке пересечения государственной границы Казахстана
Глава государства поручил Правительству предоставить предложения по возврату незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств
Главную задачу Правительства назвал Касым-Жомарт Токаев
Ставки по утильсбору будут уменьшены – Алихан Смаилов
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив