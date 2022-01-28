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Президент: «Nur Otan» должна быть партией государственников

28 Января 2022 16:14
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Президент: «Nur Otan» должна быть партией государственников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент страны, Председатель партии «Nur Otan» Касым-Жомарт Токаев отметил, что члены партии «Nur Otan» должны ставить интересы страны превыше всего. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По сути «Nur Otan» должна быть партией государственников. Члены партии должны ставить интересы страны превыше всего. Мы не должны забывать о том, что все инициативы партии направлены на процветание страны, повышение благосостояния народа! Пусть в нашей стране будет мир и покой», - сказал Глава государства.

Напомним, решением внеочередного XXI Съезда партии Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев единогласно избран Председателем партии «Nur Otan».

Глава государства подчеркнул, что председательствовать партией «Nur Otan» - это очень ответственная работа.

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#Президент Казахстана   #Нур Отан   #Съезд "Nur Otan" - 2022  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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