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Президент не принимал решение по поводу беженцев из Афганистана - Берик Уали
16 Августа 2021 16:31
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана не принимал решение по поводу беженцев из Афганистана. Об этом заявил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает МИА «Казинформ».
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«Президент не принимал решение по поводу беженцев из Афганистана. Слухи на эту тему неуместны. Помощь будет оказываться только сотрудникам ООН в случае официального обращения руководства Всемирной организации», - написал Б. Уали в Facebook .Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел РК опровергло слухи о том, что в Казахстан прибудут 70 000 граждан Афганистана.
Напомним, сегодня Президент Касым-Жомарт Токаев провел совещание по ситуации в Афганистане.
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