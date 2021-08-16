Президент не принимал решение по поводу беженцев из Афганистана - Берик Уали

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана не принимал решение по поводу беженцев из Афганистана. Об этом заявил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

«Президент не принимал решение по поводу беженцев из Афганистана. Слухи на эту тему неуместны. Помощь будет оказываться только сотрудникам ООН в случае официального обращения руководства Всемирной организации», - написал Б. Уали в Facebook .

Напомним, сегодня Президент Касым-Жомарт Токаев провел совещание по ситуации в Афганистане.