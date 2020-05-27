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Президент назвал причины отставания Казахстана по международной оценке уровня знаний

27 Мая 2020 21:07
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Президент назвал причины отставания Казахстана по международной оценке уровня знаний

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался по поводу проблем в казахстанской системе образования, передает МИА «Казинформ».

«Причины отставания Казахстана по результатам международной оценки уровня знаний заключаются в слабом финансировании – менее 1 тыс. долл. в год на одного учащегося, а также в бессистемности реформ. Следует привести школьную инфраструктуру в соответствие с современными стандартами», - написал Глава государства в Twitter.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Образование,
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