Президент назвал причины отставания Казахстана по международной оценке уровня знаний

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался по поводу проблем в казахстанской системе образования, передает МИА «Казинформ».

«Причины отставания Казахстана по результатам международной оценки уровня знаний заключаются в слабом финансировании – менее 1 тыс. долл. в год на одного учащегося, а также в бессистемности реформ. Следует привести школьную инфраструктуру в соответствие с современными стандартами», - написал Глава государства в Twitter.