Президент назвал главную причину дефицита медицинских кадров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Стране не хватает почти 4 тысячи медицинских кадров. Такую проблему озвучил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня в стране дефицит медицинских кадров. Этой отрасли не хватает почти 4 тысячи сотрудников. В областных центрах, особенно в районах и селах, мало квалифицированных врачей. Ведь в регионах для них не созданы необходимые условия. Акимы регионов должны активно заниматься этим вопросом. Особое внимание необходимо уделить улучшению социального положения медицинских работников», - сказал Касым-Жомарт Токаев на VI заседании Национального совета общественного доверия.

Президент РК подчеркнул, что еще одной причиной дефицита кадров является выезд специалистов за рубеж.

«Ежегодно более тысячи граждан с высшим медицинским образованием переселяются в другие страны. А наш специалист, который учился за рубежом, хочет продолжать обучение в Казахстане. Они испытывают трудности, даже если хотят пройти клиническую практику. У нас немало молодых людей, получивших образование в известных вузах Великобритании и США», – отметил Глава государств.

«Есть сведения, что некоторые из них не смогли устроиться на работу по специальности после возвращения в страну. Это неправильно. Не должно быть препятствий для наших граждан, получивших медицинское образование в образовательных учреждениях стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития. Необходимо внести изменения в нормативно-правовые акты, чтобы разрешить им работать врачами», - заключил Глава государства.