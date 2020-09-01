Президент назвал 7 основных принципов нового экономического курса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу страны назвал 7 основных принципов нового экономического курса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Длительный нефтяной суперцикл, похоже, завершился. Следует быть готовым к совершенно новой конъюнктуре мирового рынка. Создание по-настоящему диверсифицированной технологичной экономики - для нас не просто необходимость – этот путь уже безальтернативен», - сказал Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат Парламента.

При этом, подчеркнул Президент, экономика обязана работать на повышение благосостояния народа.

«Усиливающийся общественный запрос на справедливое разделение выгод от роста национального дохода, на эффективные социальные лифты обязательно должны найти положительный ответ. Поэтому новый экономический курс нашей страны должен базироваться на 7 основных принципах. Первое – справедливое распределение благ и обязанностей. Второе – ведущая роль частного предпринимательства. Третье – честная конкуренция, открытие рынка для нового поколения предпринимателей. Четвертое – рост производительности, повышение сложности и технологичности экономики»,- отметил Глава государства.

«Пятое – развитие человеческого капитала, инвестиции в образование нового типа. Шестое – «озеленение» экономики, охрана окружающей среды. Седьмое – принятие государством обоснованных решений и ответственности за них перед обществом. При этом мы должны исходить из наших конкурентных преимуществ и реальных возможностей», - перечислил К. Токаев.