Президент назначит судей новых кассационных судов в Казахстане

Штатная численность новых кассационных судов в Астане составит 90 судей. Все они будут назначены Президентом РК. Судьи распределятся между тремя инстанциями: по уголовным, гражданским и административным делам. Назначение ожидается в ближайшие недели.

— В соответствии с пунктом 3-2 статьи 3 Конституционного закона Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» постановляю: образовать в городе Астане кассационный суд по гражданским делам; кассационный суд по уголовным делам; кассационный суд по административным делам, — говорится в указе Президента.

Напомним, принятый закон предусматривает создание самостоятельных кассационных судов, а также совершенствование порядков судопроизводства. Изменения и дополнения вносятся в Уголовно-процессуальный, Гражданский процессуальный, Административный процедурно-процессуальный кодексы и ряд других законов.

Законом предлагается исключить в кассационной инстанции стадию предварительного рассмотрения по гражданским и уголовным делам.

Граждане смогут подавать не ходатайство о пересмотре судебных актов, а кассационную жалобу. Также вводятся единые правила кассационного пересмотра по всем видам судопроизводств.

Ранее мы писали, что в апреле 2025 года в Казахстане создан департамент кассационных судов Судебной администрации.