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    18:35, 29 Май 2025 | GMT +5

    Президент назначит судей новых кассационных судов в Казахстане

    С 1 июля 2025 года в Казахстане заработают новые кассационные суды, передает корреспондент агентства Kazinform.

    суд
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    Штатная численность новых кассационных судов в Астане составит 90 судей. Все они будут назначены Президентом РК. Судьи распределятся между тремя инстанциями: по уголовным, гражданским и административным делам. Назначение ожидается в ближайшие недели.

    — В соответствии с пунктом 3-2 статьи 3 Конституционного закона Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» постановляю: образовать в городе Астане кассационный суд по гражданским делам; кассационный суд по уголовным делам; кассационный суд по административным делам, — говорится в указе Президента.

    Напомним, принятый закон предусматривает создание самостоятельных кассационных судов, а также совершенствование порядков судопроизводства. Изменения и дополнения вносятся в Уголовно-процессуальный, Гражданский процессуальный, Административный процедурно-процессуальный кодексы и ряд других законов.

    Законом предлагается исключить в кассационной инстанции стадию предварительного рассмотрения по гражданским и уголовным делам.

    Граждане смогут подавать не ходатайство о пересмотре судебных актов, а кассационную жалобу. Также вводятся единые правила кассационного пересмотра по всем видам судопроизводств.

    Ранее мы писали, что в апреле 2025 года в Казахстане создан департамент кассационных судов Судебной администрации.

    Теги:
    Президент Назначения Суды
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
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