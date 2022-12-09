Президент назначил послов РК в Болгарии, Литве и Албании

9 Декабря 2022, 08:09

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указами Главы государства назначены послы РК в Болгарии, Литве и Албании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Темирбаев Виктор Валерьевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Болгария, он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Литовской Республике.

Уразаев Тимур Бибиталиевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Литовской Республике;

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Турецкой Республике Сапиев Еркебулан Оналбекович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Албания по совместительству.

Виктор Темирбаев родился 16 июля 1967 года.

В 1986-1988 гг. проходил срочную военную службу.

В 1993 году окончил Московский институт электронного машиностроения по специальности радиоинженер-конструктор.

В 1999 году окончил Дипломатическую академию Министерства иностранных дел Российской Федерации, специалист в области международных отношений.

С 1993 года работает в системе Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

1993-1994 гг. – референт управления международных экономических отношений, атташе Управления государственного протокола МИД Республики Казахстан.

1994-1997 гг. – атташе, третий секретарь Посольства Республики Казахстан в Исламской Республике Пакистан.

1999-2003 гг. – второй секретарь, первый секретарь, советник управления международной безопасности и контроля над вооружениями департамента многостороннего сотрудничества МИД Республики Казахстан.

2003-2005 гг. – первый секретарь Посольства Республики Казахстан в Государстве Израиль.

2005-2006 гг. – начальник отдела азиатской безопасности департамента многостороннего сотрудничества МИД Республики Казахстан.

2006-2007 гг. – представитель Республики Казахстан в Секретариате СВМДА, руководитель политического отдела.

2007-2009 гг. - заместитель главы представительства АО «Қазына» в Алматы, директор Департамента корпоративного развития АО «Национальный инновационный фонд» АО ФНБ «Самрук-Қазына».

2010-2018 гг. – советник, советник-посланник Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации.

С августа 2018 года был Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Литовской Республике.

Тимур Уразаев родился 20 марта 1967 года.

Окончил Актюбинский педагогический институт (1991) - специальность «Преподаватель английского и немецкого языков», Международные дипломатические курсы МИД Российской Федерации (1999).

1993 - 2003 гг. - консул Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации.

2003 - 2004 гг. - начальник отдела комитета по делам СНГ МИД РК, начальник управления сотрудничества с Россией Комитета по делам СНГ МИД РК.

2004 – 2008 гг. - временный поверенный в делах Республики Казахстан в Республике Болгария.

2008 – 2011 гг. - директор департамента СНГ Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

2011 – 2016 гг. - Посол по особым поручениям МИД РК (спецпредставитель по Афганистану).

2016 – 2021 гг. - Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Республике Армения.

Еркебулан Сапиев родился 26 июня 1975 года.

Окончил Университет Анкары (Турция), бакалавр экономики (1998), Стамбульский университет Айдын (Турция), магистр политологии и международных отношений (2017).

1999 – 2003 гг. - работа на различных должностях в Министерстве финансов Республики Казахстан.

2003 – 2004 гг. - работа на руководящих должностях в ЗАО «Фонд развития малого предпринимательства», г. Алматы.

2004 – 2006 гг. - главный эксперт, заведующий сектором отдела социально-экономического анализа Администрации Президента Республики Казахстан.

2006 – 2011 гг. - советник, советник-посланник Посольства Республики Казахстан в Турецкой Республике.

2011 – 2013 гг. - заместитель директора департамента Центральной Азии, Южного Кавказа и Турции МИД Республики Казахстан.

2013 – 2014 гг. - заместитель директора департамента общеазиатского сотрудничества МИД Республики Казахстан.

2014 – 2018 гг. - генеральный консул Республики Казахстан в г. Стамбул (Турецкая Республика).

2018 – 2019 гг. - советник акима Туркестанской области, Посол по особым поручениям МИД Республики Казахстан.

2019 - 2022 г. - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Туркменистане.

С 15 марта 2022 г. - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Турецкой Республике.