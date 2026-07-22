Президент назначил послов Казахстана в трех странах

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующие указы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Указами Главы государства:

Тугжанов Ералы Лукпанович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Узбекистан;

Бакаев Алибек Асетович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, он освобожден от ранее занимаемой должности;

Саинов Амангельды Газезович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Румынии.

Атамкулов Бейбут Бакирович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Узбекистан;

Али Ерлик Шакирович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Румынии.

Ранее Касым-Жомарт Токаев назначил послов Казахстана в Кыргызстане, Катаре, Венгрии, Армении, Бангладеш, Бутане, Мальдивской Республике, Непале.



