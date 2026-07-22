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    Президент назначил послов Казахстана в трех странах

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующие указы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Президент назначил послов Казахстана в нескольких странах
    Фото: Акорда

    Указами Главы государства:

    Тугжанов Ералы Лукпанович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Узбекистан;

    Бакаев Алибек Асетович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, он освобожден от ранее занимаемой должности;

    Саинов Амангельды Газезович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Румынии.

    Атамкулов Бейбут Бакирович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Узбекистан;

    Али Ерлик Шакирович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Румынии. 

    Ранее Касым-Жомарт Токаев назначил послов Казахстана в Кыргызстане, Катаре, Венгрии, Армении, Бангладеш, Бутане, Мальдивской Республике, Непале. 

    Кадровые назначения Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана Назначения Посольство РК
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор