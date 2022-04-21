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Президент назначил посла в Таиланде и постпреда РК при ОДКБ

Редактор:  
Гульмира Байзакова
21 Апреля 2022, 12:40
Президент назначил посла в Таиланде и постпреда РК при ОДКБ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указами Главы государства назначены посол в Таиланде и постоянный представитель РК при Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Указами Главы государства Исетов Арман Аскарович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Таиланд;

Сыздыков Марат Зеникенович назначен постоянным представителем Республики Казахстан при Организации Договора о коллективной безопасности. Он освобожден от должности заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан.

Кроме того, Указами Главы государства Есбулатова Раушан Какимсеитовна освобождена от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Королевстве Таиланд, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Союз Мьянма по совместительству;

Иманалиев Жаныбек Абдулакимович освобожден от должности Полномочного представителя Республики Казахстан в Постоянном совете при Организации Договора о коллективной безопасности.

Арман Аскарович Исетов родился 17 декабря 1975 года в Костанайской области. Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби. Свою дипломатическую деятельность начал в 1998 году в качестве референта Договорно-правового управления МИД РК, где дослужился до заместителя директора Международно-правового департамента. В 2004 году был направлен в долгосрочную заграничную командировку в Постоянное представительство РК при ООН в г. Нью-Йорк. С 2012 по 2018 годы занимал должность директора Международно-правового департамента МИД РК.

До назначения Послом Казахстана в Таиланде являлся первым заместителем постоянного представителя РК при ООН в г. Нью-Йорк. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника IІ класса.

Марат Зеникенович Сыздыков родился 27 апреля 1966 г. в г. Щучинске. Окончил Целиноградский государственный педагогический институт им. С.Сейфуллина и Дипломатическую академию МИД России. Свою трудовую деятельность начал в качестве преподавателя истории гимназии №7 в г. Целиноград. В 1992-1998 годы – преподаватель, старший преподаватель кафедры новой и новейшей истории Евразийского национального университета им. Л.Гумилева.

С 1998 по 2000 годы являлся экспертом Центра анализа и стратегических исследований Администрации Президента РК, а в 2000-2002 годы – заведующий сектором анализа и прогноза международных процессов Аналитического центра Совета Безопасности Администрации Президента РК. В 2010-2014 годах – заместитель заведующего Центром внешней политики Администрации Президента РК. С 2014 по 2019 годы работал советником-посланником в посольстве РК в Российской Федерации.

До назначения постоянным представителем РК при ОДКБ с 2019 года был заместителем министра иностранных дел РК. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника I класса.


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