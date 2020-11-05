Президент назначил главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Койбаков Талгат Мамыртаевич назначен главнокомандующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Вместе с тем, распоряжением Главы государства Хусаинов Марат Рахимович освобожден от должности Главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Республики Казахстан.

Койбаков Талгат Мамыртаевич родился 2 октября 1963 года в Жамбылской области. Окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище имени И.С. Конева (1985), Военную академию Вооруженных сил Республики Казахстан (2002, заочно); Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации (2011).

Трудовой стаж:

Командир взвода Южной группы войск (1985-1989);

Командир взвода, роты гарнизона Туркестанского военного округа (1989-1992);

Командир роты, командир полка Республиканской гвардии (1992-2000);

Заместитель командира мотострелковой дивизии (2000-2001);

Командир отдельной гвардии десантно-штурмовой бригады (2001-2002);

Командир мотострелковой дивизии (2002-2005);

Заместитель начальника управления Комитета начальников штабов Министерства обороны Республики Казахстан (2005-2006);

Первый заместитель командующего войсками - начальник штаба регионального «Астана» Вооруженных сил Республики Казахстан (09.2007-07.2009);

Слушатель Военной Академии Генерального штаба (07.2009-07.2011);

Начальник департамента боевой подготовки и службы войск Комитета начальников штаба Министерства обороны Республики Казахстан (07.2011-02.2012);

Командующий войсками регионального командования «Юг» Вооруженных сил Республики Казахстан (02.2012-06.2016);

Заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Республики Казахстан (по боевой подготовке) - начальник главного управления боевой подготовки Управления главнокомандующего СВ ВС РК (2016 - 2017);

Первый заместитель Главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил РК - начальник главного штаба (2017-2020).

Генерал-майор (05.2009).



Награжден Орденом «Даңқ» ІІ степени.